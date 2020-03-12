Гадюки в Московском регионе вышли из спячки раньше времени из-за аномально теплой погоды

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гадюки в Москве и Подмосковье вышли из спячки раньше времени в связи с аномально теплой погодой, сообщили в четверг в пресс-службе национального парка "Лосиный остров".

"Вследствие аномально теплой погоды в конце февраля - начале марта клещи стали не единственными, кто проснулся ранее срока. В столице и ближнем Подмосковье вышли из спячки гадюки. Пресмыкающиеся распространены практически на всей территории Московской области. Не стал исключением и "Лосиный остров", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники парка призывают не относиться к змеям жестко и не убивать их. "При встрече со змеями самое оптимальное - тихонько отойти, не создавая у животного чувства опасности", - уточнили в пресс-службе.

Гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Московской области. За ее убийство предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей. По данным пресс-службы, из-за теплой погоды раньше срока проснулись также обычно спящие до апреля бабочки и божьи коровки.