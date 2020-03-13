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Около 700 тыс. детей отдохнут летом в лагерях Подмосковья

На организацию детского отдыха в этом году направят примерно 2 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Московской области ожидают, что летом в детских оздоровительных лагерях на территории региона отдохнут около 700 тыс. детей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"В Московской области идет активная подготовка к летнему оздоровительному отдыху. На детский оздоровительный отдых в 2020 году выделено около 2 млрд рублей консолидированного бюджета. Ожидается, что в детских лагерях отдохнет не менее 680 тыс. детей региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в Подмосковье располагаются около 100 детских оздоровительных лагерей - 52 негосударственных и 44 государственных.

В 2019 году более 400 тыс. детей стали участниками оздоровительной кампании. Для ее проведения было предусмотрено более 2 млрд рублей.

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