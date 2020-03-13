Подмосковье присоединится к акции "Час Земли" 28 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московская область 28 марта примет участие в акции "Час Земли" - в 20:30 архитектурно-художественная подсветка административных, культурных, спортивных зданий будет отключена на один час, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики региона.

"Час Земли" - самая массовая экологическая акция на планете, которая проходит с 2007 года. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тыс. городов. Подсветка гаснет на более чем 18 тыс. архитектурных памятников.

"В 2020 году международный "Час Земли" состоится в 14-й раз. В Подмосковье отключат электроэнергию у более чем 500 объектов. Тысячи киловатт-часов будут сэкономлены. Это привлечет внимание общественности к проблемам энергосбережения", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Также энергетики призывают всех жителей Подмосковья выключить электричество в домах на час 28 марта в 20:30. В прошлом году количество сэкономленной электроэнергии превысило 17000 кВт/ч. "В 2020 году итоги акции будут подведены 1 апреля", - уточнили в пресс-службе.

Основная цель акции - привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов, а также напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.