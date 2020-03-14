Школы Подмосковья будут работать в штатном режиме после введения свободного посещения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Школы и детские сады Московской области продолжат работу в штатном режиме, несмотря на введение в регионе свободного посещения образовательных организаций. Об этом в субботу сообщила ТАСС министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме", - сказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что соответствующие инструкции доводятся до руководителей всех учреждений. "Эти меры вводятся на период действия режима повышенной готовности", - уточнила министр. Она также подчеркнула, что при режиме свободного посещения ребенок, которого родители решили оставить дома, сможет получить учебный материал и домашнее задание через Школьный портал.

В субботу на портале правительства Московской области было опубликовано постановление губернатора региона Андрея Воробьева, согласно которому в Подмосковье введена возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.

Режим повышенной готовности введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены публичные мероприятия с более чем 5 тыс. участников. Организаторам массовых мероприятий с числом участников менее 5 тыс. человек рекомендуется воздержаться от их проведения на территории региона. Кроме того, организаторы должны уведомлять о проведении массовых мероприятий Управлению Роспотребнадзора по Московской области. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано четыре случая заболевания. Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось за прошедшие сутки с 34 до 45 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.