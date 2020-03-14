В аэропортах Подмосковья установили таблички о проведении бесконтактной термометрии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Информационные таблички о проведении бесконтактного измерения температуры в зонах прилета разместили в трех аэропортах на территории Московской области, мера введена в связи с угрозой распространения вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В аэропортах Подмосковья организовали информирование об усилении контроля в зонах прилета. Информационные таблички о проведении бесконтактной термометрии разместили в Шереметьево, Домодедово, Жуковском", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с угрозой распространения вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, термометрия проводится для всех прибывших из-за границы пассажиров и экипажей.

"Для профилактики вирусных заболеваний используйте одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа, мойте руки, проводите дезинфекцию гаджетов, оргтехники и поверхностей, к которым прикасаетесь", - добавили в пресс-службе.

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 47 человек.