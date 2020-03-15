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Более 800 спецмашин расчищают дороги Подмосковья от снега

По данным пресс-службы Минтранса региона, в ночь с субботы на воскресенье на территории области выпало порядка 7 см снега

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада и гололедицы, в уборке улиц задействовано более 800 единиц техники. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

"В уборке областных дорог задействовано 818 единиц спецтехники, из них 396 единиц очищают региональных дороги и 422 дорожные машины задействованы в уборке муниципальных дорог", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика.

Он уточнил, что за день очищено более 14 тыс. областных дорог. В приоритетном порядке убираются дороги с высокой интенсивностью движения, съезды и путепроводы. По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье на территории области выпало порядка 7 см снега.

В Минтрансе региона также призвали водителей быть аккуратными на дорогах, избегать резких маневров, не выезжать на дороги на летней резине.

В связи с гололедицей и порывистым ветром синоптики объявили ранее желтый уровень опасности в Москве и Московском регионе до утра понедельника.

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