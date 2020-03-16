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Распространение коронавируса нового типа

Более 2,7 тыс. звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Подмосковье

В регионе с 13 марта введен режим повышенной готовности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Операторы горячей линии по коронавирусу в Московской области приняли свыше 2,7 тыс. звонков. Горячая линия функционирует в регионе с 13 марта, в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"Горячая линия работает по номеру телефона 8-800-550-50-30. За первые три дня операторы обработали более 2,7 тыс. звонков. Самые распространенные вопросы, - где можно сдать анализы на коронавирус, как оформить больничный лист", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как уточнили в пресс-службе, горячая линия по коронавирусу заработала в Подмосковье с 13 марта. Любой житель региона, вернувшийся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, может получить необходимую справочную информацию, узнать порядок действий, при необходимости вызвать на дом врача.

Режим повышенной готовности введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены публичные мероприятия с более чем 5 тыс. участников. Организаторам массовых мероприятий с числом участников менее 5 тыс. человек рекомендуется воздержаться от их проведения на территории региона. Кроме того, организаторы должны уведомлять о проведении массовых мероприятий Управление Роспотребнадзора по Московской области. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования, из них 8 в Московской области.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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