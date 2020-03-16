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Реконструкцию станции МЦД-1 Новодачная завершат в Подмосковье летом этого года

В настоящее время специалисты проводят работы по остеклению наземного вестибюля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить работы по реконструкции станции Новодачная Московских центральных диаметров (МЦД) этим летом. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"ОАО "РЖД" продолжает масштабные работы по реконструкции станции МЦД-1 Новодачная, которая располагается между Долгопрудным и северным районом Москвы. <…> Завершить реконструкцию станции планируется летом", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся работы по остеклению наземного вестибюля. Все выходы в город и на платформу будут оборудованы эскалаторами и лифтами. Станцию сделают удобной для пожилых людей, матерей с колясками, пассажиров с ограниченными возможностями.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

 

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