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Распространение коронавируса нового типа

Родителям в Подмосковье рекомендовали не водить детей в детские сады

Однако, если у родителей нет такой возможности, то детский сад примет ребенка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Московской области рекомендуют родителям не водить детей в детские сады в период угрозы распространения коронавируса. При этом дошкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Родителям рекомендовано оставлять своих детей дома, а не водить их в детский сад. Если у родителей нет такой возможности, то детский сад примет ребенка", - приводятся в сообщении слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она добавила, во всех садах проводится дезинфекция.

Также в министерстве добавили, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 21 марта школы Подмосковья будут закрыты на три недели, их посещение временно приостановлено.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования, из них 10 в Подмосковье.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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