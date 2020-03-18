Магазины в Подмосковье оптимизируют процесс поставки товаров с учетом увеличенного спроса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Торговые объекты в Московской области оптимизируют процесс заказа и выкладки товаров с учетом повышенного спроса. Запасы товаров в регионе достаточные, чтобы обеспечить нужды населения, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Последние несколько дней полки некоторых продуктовых магазинов, где выставляются обычно крупы, макаронные изделия, туалетная бумага бюджетного ценового сегмента выглядят необычно пустыми <...> В данный момент торговые объекты Подмосковья оптимизируют процесс заказа и выкладки товаров с учетом повышенного спроса, сравнимого с новогодним ажиотажем", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что из-за повышенного спроса некоторые товары не успевают оказаться на полке. Также имеется временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой. "Сотруднику магазина необходимо пойти на склад, взять паллет, привезти, распаковать, выложить товар. Перед этим товар необходимо привезти из логистического центра. Все это занимает определенное время", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, в Подмосковье магазины продолжают работу в ежедневном режиме и не планируют закрываться. Запасы товаров, как на распределительных центрах, так и у поставщиков достаточные, чтобы обеспечить все нужды населения, даже с учетом высокого спроса.

"Министерство на постоянной основе контролирует как поставщиков, так производителей. Закупать продукты в большом количестве не имеет смысла. У всех продуктов даже длительного срока хранения есть срок годности, их надо где-то хранить и вовремя употреблять в пищу", - отмечается в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.