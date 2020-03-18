{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС предупреждает о порывах ветра в Подмосковье в четверг

Людям рекомендуют не ставить машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МЧС предупредило жителей Московской области о порывах ветра до 18 метров в секунду в четверг. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"Согласно прогнозам погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 09:00 до 23:00 19 марта местами по Московской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим людям рекомендуют ставить машины в гаражах, а не парковать их под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, находясь на улице обходить шаткие конструкции и дома с неустойчивой крышей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Все школы Подмосковья подключат к дистанционной форме обучения до конца недели
Всего в регионе почти 1,4 тыс. школ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС