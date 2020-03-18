МЧС предупреждает о порывах ветра в Подмосковье в четверг

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МЧС предупредило жителей Московской области о порывах ветра до 18 метров в секунду в четверг. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"Согласно прогнозам погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 09:00 до 23:00 19 марта местами по Московской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим людям рекомендуют ставить машины в гаражах, а не парковать их под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, находясь на улице обходить шаткие конструкции и дома с неустойчивой крышей.