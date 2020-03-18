Работодателям в Подмосковье поручили обеспечить дезинфекцию рабочих мест

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев для предотвращения распространения коронавируса внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности в регионе, поручив работодателям проводить дезинфекцию поверхностей на рабочих местах, обеззараживание воздуха, ограничить зарубежные командировки. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

"Постановляю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить выполнение рекомендации по организации режима труда работников, в том числе по: обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня; использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников; ограничению зарубежных командировок", - говорится в документе.

Также в постановлении отмечается, что работодателям следует обеспечить сотрудников необходимой техникой для проведения рабочих совещаний.

Кроме того, губернатор Подмосковья поручил региональному Министерству здравоохранения определить порядок проведения анализов для лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не вступавшими в контакт с зараженными новой коронавирусной инфекцией.

Режим повышенной готовности был введен в Подмосковье с 13 марта. Согласно документу, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, после введения режима повышенной готовности в регионе была обеспечена круглосуточная работа горячей линии по вопросам профилактики коронавируса.