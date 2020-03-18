Власти Подмосковья призвали всех работодателей перевести сотрудников на удаленную работу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал работодателей региона по возможности перевести всех своих сотрудников на удаленную работу. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram .

"Мы работаем очень напряженно, и остановить болезнь можно только совместными усилиями. Тут нужна ваша помощь. Вы (работодатели Подмосковья - прим. ТАСС) знаете, что такое принимать решение. Вы несете ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки сотрудников, которые работают на предприятиях. Сегодня очень важно по-новому посмотреть на процессы внутри ваших организаций и везде, где можно, перевести сотрудников на удаленную работу", - сказал Воробьев.

Он отметил, что так можно будет не только оградить людей от опасных контактов в офисе, но также снизить нагрузку на общественный транспорт.

Губернатор рекомендовал обеспечить там, где присутствие сотрудников абсолютно необходимо, средствами гигиены и дезинфекции, регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности, к которым прикасаются люди, а также измерять температуру.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.