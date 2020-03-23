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Распространение коронавируса нового типа

Все спортивные объекты в Подмосковье закрыли из-за коронавируса

Власти региона отметили, что объекты не будут доступны до снятия в регионе режима повышенной готовности

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Все спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, закрываются с 23 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

"С сегодняшего дня постановлением главного санитарно-эпидемиологического врача Московской области Микаиловой Ольги Михайловны у нас вышло представление о закрытии всех спортивных объектов: бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и всего, что связано с физкультурной деятельностью. С сегодняшнего дня мы закрываем все объекты спорта", - сказал Терюшков.

Он добавил, что спортивные объекты не будут доступны до снятия в регионе режима повышенной готовности.

Министр напомнил, что ранее постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева было введено ограничение на свободное посещение спортивных учреждений всех несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье всего выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. И еще 18 проб находятся на подтверждении в центре в Новосибирске.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
В Подмосковье закрыли все бассейны и фитнес-центры
Спортивные объекты не будут доступны до снятия в регионе режима повышенной готовности
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