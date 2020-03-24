МФЦ Подмосковья перейдут на работу по предварительной записи с 26 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. МФЦ Московской области перейдут на работу по предварительной записи с 26 марта из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"С целью нераспространения новой коронавирусной инфекции с 26 марта все МФЦ на территории Московской области вводят прием и выдачу документов исключительно по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Операторы предложат дату и время для посещения центров.

Кроме того, будет организован бесплатный выездной прием документов для оказания госуслуг жителям региона старше 65 лет, находящимся на самоизоляции. "Выезд будет произведен в удобное для заявителя место и время с необходимым оборудованием. Все сотрудники МФЦ, осуществляющие выезд, оснащены дезинфекционными препаратами и проинструктированы о соблюдении профилактических мер", - отмечается в сообщении.

В штабе пояснили, что записаться на прием в МФЦ, оставить заявку на выезд сотрудников, а также получить более подробную информацию можно по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 с 8:00 до 20:00.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.