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Распространение коронавируса нового типа

Количество заражений коронавирусом в Подмосковье достигло 41

Еще шесть новых случаев заболевания подтверждены у жителей региона

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, всего в регионе подтвержден 41 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале регионального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья. Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления", - написали в штабе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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