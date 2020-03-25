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Распространение коронавируса нового типа

Чиновникам Подмосковья предписано сократить число мероприятий и ограничить прием граждан

Также в региональном управлении Роспотребнадзора отметили необходимость отмены заграничных командировок

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подмосковные чиновники должны сократить число деловых и массовых мероприятий, а также ограничить личный прием граждан в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованных в среду методических рекомендациях регионального управления Роспотребнадзора по режиму труда органов госвласти, местного самоуправления и организаций с участием государства.

"Органам и организациям рекомендуется <...> максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т. п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в документе. Здесь также рекомендовано "временно ограничить личный прием граждан, <…> рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах".

В документе отмечается необходимость отмены заграничных командировок, за исключением тех, которые имеют неотложный характер.

Также предписано обеспечить в региональных органах власти оптимальный режим рабочего дня, при возможности - организацию гибкого графика, позволяющего избежать скопления служащих в организации, а также не допускать к работе граждан с признаками респираторного заболевания. "Во избежание скопления большого количества гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в столовых увеличить период их работы и установить график их посещения в обеденный перерыв", - отмечается также в документе.

Здесь также содержится рекомендация "применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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