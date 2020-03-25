Подмосковная станция переливания крови отменит донорские акции с участием более 50 человек

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московская областная станция переливания крови отменяет донорские акции с числом участников более 50 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи с распространением нового коронавируса заявил об ужесточении требований к проведению любых массовых мероприятий в регионе, ограничив до 50 человек возможное число участников.

"Мы отменяем донорские акции с численностью более 50 человек и создаем условия для предотвращения скопления большого количества людей. Специалисты ведут активную работу по привлечению доноров на станцию. Потребность в компонентах крови остается в Подмосковье на прежнем уровне. Сдача крови поможет многим пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, сохранить жизнь и вернуть здоровье", - говорится в сообщении.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, доноры продолжают сдавать кровь и ее компоненты, а станция переливания крови работает в штатном режиме, отмечают в пресс-службе. Донорская кровь, заготовленная в Подмосковье, поступает в медорганизации области (в том числе в перинатальные центры) для помощи тем, кто нуждается в переливании - это пострадавшие в результате ДТП, пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями.

В пресс-службе напоминают, что любой желающий может принять участие в донорской акции. Всю информацию можно найти на сайте станции переливания крови или по телефону 8-495-305-77-00.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.