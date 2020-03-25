Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выявлено в Одинцове

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Семь из 41 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Московской области зафиксировано в городском округе Одинцово. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале регионального оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

"Случаи заболевания были зафиксированы в следующих городских округах: Одинцово - семь случаев; Реутов, Истра - по четыре случая; Раменское, Балашиха, Красногорск - по три случая; Видное (Ленинский) - два случая; Люберцы - два; Мытищи, Дмитров, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Сергиев Посад, Подольск, Жуковский, Подольск, Лобня, Химки, Фрязино - по одному случаю", - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 марта в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Семь человек выписаны домой из стационаров, так как их итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме.

"Еще три человека - из Москвы, Донецкой республики и Венесуэлы - находятся на лечении в подмосковных стационарах. В Подмосковье работает горячая линия (8-800-550-50-30) и сайт (https://covid.mz.mosreg.ru/) по вопросам коронавируса", - заключили в оперштабе.