Власти Подмосковья разъяснили механизм получения больничного листа работающим пенсионерам

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Больничный лист работающим пенсионерам в Подмосковье оформляется онлайн либо доставляется курьером на дом. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Если работающий пенсионер, то он должен звонить на горячую линию, оставлять заявку, что ему необходимо оформить больничный лист. Больничный лист оформляется в электронном виде и приходит на электронную почту, если такой возможности нет, то привезет курьер. Больничный лист будет сформирован в личном кабинете фонда соцстрахования, и номер больничного листа будет направлен по электронной почте каждому заявившему", - сказала Стригункова в эфире телеканала "360".

В региональном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом уточнили номер горячей линии: 8-800-550-50-30. Посещать больницу или поликлинику для получения больничного листа не нужно. Кроме того, на 14-й день к заявителю придет медицинский работник, который проведет осмотр и закроет больничный.

"В Подмосковье 270 тыс. работающих пенсионеров. Наша задача, чтобы все из дома могли оформить больничный. Если даже вдруг не получается получить его онлайн, то привезем", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.