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Глава Подмосковья поручил главам муниципалитетов взять на контроль дезинфекцию подъездов

Руководитель региональной Госжилинспекции отметила, что обработка помещений ведется, прежде всего, шестипроцентным хлорным раствором

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципальных образований региона взять на контроль работы по проведению дезинфекции подъездов в жилых домах в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Все главы, я к вам обращаюсь, возьмите на персональный контроль: тема актуальная, жителей беспокоит, все что касается дезинфекции, управляющие компании должны реализовывать регулярно", - сказал он. Контролировать работу управляющих компаний по проведению дезинфекции в домах он также поручил региональной Госжилинспекции.

Воробьев напомнил, что данный вопрос на прошлой неделе был одним из основных, и власти Подмосковья получили почти 800 обращений на эту тему. "Я прошу еще раз управляющим компаниям адресовать просьбу жителей и мою персональную, чтобы акцентировали внимание на дезинфекции", - заметил Воробьев, обращаясь в телеэфире к руководителю региональной Госжилинспекции Ольге Фединой.

Она, в свою очередь, пояснила, что на данный момент все рекомендации по проведению дезинфекции уже разосланы в муниципалитеты, и сейчас обработка помещений ведется, прежде всего, шестипроцентным хлорным раствором. Им, по словам Фединой, обрабатываются все элементы входных групп, двери, ручки, кодовые замки, перила и домофоны.

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