{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло до восьми

Ранее в области был подтвержден 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом нет пациентов в тяжелом состоянии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией пациентов в Подмосковье достигло восьми. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Восьмой вылечившийся от коронавируса пациент выписался в Подмосковье. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме", - говорится в публикации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье подтвержден 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом нет пациентов в тяжелом состоянии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Подмосковье зафиксировали лесной пожар на площади 1,5 га
Пожар произошел в Ногинском лесничестве в Богородском городском округе, его причиной мог стать пал травы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС