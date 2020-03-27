Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло до восьми

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией пациентов в Подмосковье достигло восьми. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Восьмой вылечившийся от коронавируса пациент выписался в Подмосковье. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме", - говорится в публикации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье подтвержден 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом нет пациентов в тяжелом состоянии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.