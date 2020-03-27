Третья лаборатория для исследований по коронавирусу заработала в Подмосковье

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исследования по коронавирусу теперь будут проводить в еще одной, третьей по счету, лаборатории на территории Подмосковья. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Третья государственная лаборатория для исследований на коронавирус заработала в Подмосковье. Она начала работу на базе Коломенской центральной районной больницы. Исследования выполняются по направлению врача", - сообщили в оперативном штабе.

Ранее Минздрав Подмосковья запустил лаборатории в Серпухове и Красногорске. В ближайшее время запланировано открытие еще двух государственных лабораторий в Подмосковье, где будет проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.