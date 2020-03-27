Губернатор Подмосковья поручил оперативным службам усилить работу в "длинные выходные"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оперативным службам региона усилить работу в период длительных выходных. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Мы со своей стороны понимаем ответственность и должны обеспечить безопасность, медицину, своевременный вывоз мусора, устойчивое электроснабжение и так далее [в период "длинных выходных"]. Поэтому я поручил всем оперативным службам и главе каждого муниципалитета усилиться по всем этим направлениям. Чтобы не было сбоев", - написал губернатор.

Он добавил, что в регионе продолжится работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта.

"Сегодня и завтра к нам в Подмосковье, на дачи и в коттеджные поселки, приедет много людей - не исключено, что гораздо больше, чем обычно. Мы живем в едином столичном регионе. И когда москвичи приезжают в Подмосковье, вы знаете, что едете не в гости, а домой. Дом нужно беречь. Поэтому еще раз прошу: <...> большие компании, шашлыки, хождения по гостям - сейчас это недопустимо", - добавил Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций.