{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Одинцове

Всего в области выявили 85 зараженных

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. В городском округе Одинцово зафиксировали 12 из 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Московской области. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале регионального оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса. Полный текст

"Всего в Подмосковье зарегистрировано 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 10 человек выписаны домой из стационаров. Случаи заболевания были зафиксированы в следующих округах: Истра - 6; Красногорск - 6; Одинцово - 12; Раменское - 7", - сообщили в штабе.

Также случаи заболевания зафиксированы в следующих округах: Балашиха - 3; Дмитров - 3; Долгопрудный - 4; Домодедово - 1; Жуковский - 1; Королев - 2; Котельники - 1; Ленинский - 4; Лобня - 2; Лотошино - 1; Люберцы - 3; Мытищи - 3; Наро-Фоминск - 1; Павловский Посад - 1; Подольск - 2; Протвино - 2; Реутов - 4; Сергиев Посад - 1; Фрязино - 2; Химки - 4; Щелково - 1.

В подмосковных стационарах проходят лечение восемь человек, в том числе из Москвы, Донецкой народной республики, Вьетнама, Татарстана. Проходивший лечение гражданин Венесуэлы выписан, отметили в штабе.

Там уточнили, что заболевание у выписанных пациентов протекало в легкой форме.

В Подмосковье работает горячая" линия: 8-800-550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru/ по вопросам коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
ВенесуэлаРоссияВьетнамТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Подмосковье зафиксировали лесной пожар на площади 1,5 га
Пожар произошел в Ногинском лесничестве в Богородском городском округе, его причиной мог стать пал травы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС