В Подмосковье больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Одинцове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. В городском округе Одинцово зафиксировали 12 из 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Московской области. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале регионального оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

"Всего в Подмосковье зарегистрировано 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 10 человек выписаны домой из стационаров. Случаи заболевания были зафиксированы в следующих округах: Истра - 6; Красногорск - 6; Одинцово - 12; Раменское - 7", - сообщили в штабе.

Также случаи заболевания зафиксированы в следующих округах: Балашиха - 3; Дмитров - 3; Долгопрудный - 4; Домодедово - 1; Жуковский - 1; Королев - 2; Котельники - 1; Ленинский - 4; Лобня - 2; Лотошино - 1; Люберцы - 3; Мытищи - 3; Наро-Фоминск - 1; Павловский Посад - 1; Подольск - 2; Протвино - 2; Реутов - 4; Сергиев Посад - 1; Фрязино - 2; Химки - 4; Щелково - 1.

В подмосковных стационарах проходят лечение восемь человек, в том числе из Москвы, Донецкой народной республики, Вьетнама, Татарстана. Проходивший лечение гражданин Венесуэлы выписан, отметили в штабе.

Там уточнили, что заболевание у выписанных пациентов протекало в легкой форме.

В Подмосковье работает горячая" линия: 8-800-550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru/ по вопросам коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.