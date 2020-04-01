В Подмосковье сотрудники ГАИ приняли роды у женщины в машине на трассе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Подмосковье приняли роды на Минском шоссе. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ранним утром в районе 64-го километра Минского шоссе к экипажу подъехала иномарка, из которой выбежал взволнованный мужчина. Он сообщил, что в салоне находится его жена Анна, у которой начались роды. Полицейские предложили доставить супругов в медицинскую организацию на служебном автомобиле. Однако женщина сказала, что ребенок вот-вот появится на свет. Сотрудники ДПС незамедлительно вызвали скорую помощь, переложили роженицу на заднее сиденье и помогли отцу принять роды", - сказала Волк.

Она добавила, что женщину и ребенка прибывшие медики доставили в перинатальный центр города Наро-Фоминска. Позже сотрудники навестили роженицу и новорожденную девочку в роддоме, подарили цветы и детское автокресло.