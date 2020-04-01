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Более 20 тыс. кВт/ч электроэнергии сэкономили в Подмосковье в рамках акции "Час Земли"

В акции приняли участие жители 59 муниципалитетов Подмосковья

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. кВт/ч электроэнергии удалось сэкономить в Московской области во время проведения акции "Час Земли". Архитектурно-художественная подсветка была отключена более чем на 600 объектах в 59 муниципалитетах Подмосковья, в среду сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона.

"В период проведения акции "Час Земли", которая прошла 28 марта, архитектурно-художественная подсветка была отключена на час как минимум на 612 объектов, что позволило сэкономить 20 842 кВт/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году количество сэкономленной электроэнергии составило более 17 тыс. кВт - отключение проводилось на 565 объектах.

"В 2020 году международный "Час Земли" состоялась в 14 раз. Архитектурно-художественная подсветка в более чем 600 административных, культурных и спортивных зданий была отключена на один час. Многие жители Подмосковья, которые находятся сейчас на самоизоляции в своих домах, также присоединились к акции. Министерство энергетики Московской области поддерживает инициативу граждан, их бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

В пресс-службе уточнили, что в акции приняли участие жители 59 муниципальных образований Подмосковья.

"Час Земли" - самая массовая экологическая акция на планете, которая проходит с 2007 года. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тыс. городов. Подсветка гаснет на более чем 18 тыс. архитектурных памятников. Основная цель акции - привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов, а также напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

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