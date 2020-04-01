Около 1 млн жителей Подмосковья получили часть выплаты за соблюдение самоизоляции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Часть материальной помощи в размере 1,5 тыс. рублей за соблюдение режима самоизоляции выплатили почти 1 миллиону жителей Московской области. Выплаты, каждая из которых в целом составит 3 тыс. рублей, предусмотрены для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"По поручению Андрея Воробьева уже около миллиона жителей Подмосковья получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции. Материальная помощь <...> предусмотрена людям старше 65 лет, находящимся на домашнем карантине с 26 марта по 14 апреля. Кроме того, выплаты получают жители, имеющие хронические заболевания эндокринной, мочеполовой, кровеносной систем, органов дыхания, а также - новообразования, трансплантированные органы и ткани", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, данная мера поддержки введена с целью предотвращения распространения коронавируса. Средства поступают на счета жителей автоматически или их приносит почтальон.

"Первая часть выплат в размере 1,5 тыс. рублей уже перечислена указанным категориям, и после окончания режима самоизоляции будут перечислены еще 1,5 тыс.", - процитировали в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.