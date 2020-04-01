Первые платежные листы без взноса за капремонт придут жителям Подмосковья в начале мая

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первые платежные документы без вноса на капитальный ремонт жители Московской области получат в начале мая, сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее освободил жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт на три месяца начиная с 1 апреля текущего года. Соответствующая мера прописана в его постановлении о режиме повышенной готовности в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Первые платежные документы без начисления в Фонд капитального ремонта придут в мае за апрель, в июне за май, в июле за июнь. В апреле придет платежный документ с начислением за капитальный ремонт за март. Его необходимо будет оплатить в установленные законом сроки. Также отмечу, что собственникам, уже получившим авансовые платежные документы с начислениями за капитальный ремонт за апрель, оплата будет учтена в июле текущего года", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.