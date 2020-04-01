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Пандемия коронавируса нового типа
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СК проверяет данные о нарушении карантина в Подмосковье зараженным коронавирусом

В Лобне мужчина с подтвержденным коронавирусом пришел в больницу на рентген

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по информации о посещении больницы в Лобне мужчиной, который заражен коронавирусом, без предупреждения о своем диагнозе. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Химики ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети Интернет о нарушении мужчиной, имеющим положительный результат на коронавирусную инфекцию (COVID-19), санитарно-эпидемиологических правил", - сообщили в управлении.

Как сообщили в ГСУ, ранее в СМИ появилась информация, что мужчина, имеющий положительный результат на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), самостоятельно пришел в больницу в Лобне на рентген. При этом он не предупредил о своем заражении никого из сотрудников больницы. В результате все пациенты, находившиеся в клинике, оказались на карантине. Также, по данным СМИ, мужчина находился под наблюдением в московской больнице, но, узнав о положительном результате на COVID-19, сменил место жительства. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, надзорное ведомство также начало проверку. "В ходе прокурорской проверки, к которой привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Московской области, будут установлены причины и условия произошедшего, - сообщили в прокуратуре. - В настоящее время мужчина изолирован и проходит лечение. Проводится соответствующее обследование находившихся в больнице граждан". Ход проверок взят руководством прокуратуры Московской области на контроль.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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