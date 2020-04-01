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Пандемия коронавируса нового типа

Подмосковные СИЗО перешли на особый режим работы

Приостанавливаются прием посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Управление ФСИН по Московской области с 1 апреля перешло на особый режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН.

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"В целях предупреждения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников уголовно-исполнительной системы новой коронавирусной инфекцией <…> с 1 апреля и до особого распоряжения в пенитенциарных учреждениях, расположенных на территории Московской области, введен режим особых условий", - сообщили в УФСИН.

Как и в СИЗО столицы, сотрудники следственных изоляторов Подмосковья переведены на двухнедельный график работы без выхода за пределы учреждений, приостанавливается прием посылок и передач, а также вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия.

"В следственных изоляторах Подмосковья встречи с адвокатами будут проводиться в помещениях комнат краткосрочных свиданий (через стекло), а в исключительных случаях по письменному заявлению прибывших лиц - в следственных кабинетах при наличии средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток)", - отметили в УФСИН.

С 6 апреля прием новых заключенных под стражу будет осуществляться лишь в одном из десяти СИЗО в области - в СИЗО-11 в Ногинске. Все ранее содержавшиеся в нем будут переведены в другие СИЗО области.

В УФСИН напомнили, что ФСИН России организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией в учреждениях и органах УИС, организован строгий медицинский контроль и за личным составом УИС. "Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Московской области", - сообщили в управлении.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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