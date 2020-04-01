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Процедуру продления трудового патента в Подмосковье облегчат из-за режима самоизоляции

Глава региона Андрей Воробьев назвал очень важным труд приезжих разнорабочих

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Процедуру продления трудового патента в Московской области облегчат в связи с действием в регионе режима самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в 2020 году размер трудового патента для иностранных граждан в Подмосковье составляет 5,1 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом он вырос на 350 рублей.

"Мы стараемся тоже уделить внимание (приезжим разнорабочим), потому что эти граждане делают очень важную работу. Если они вдруг встанут и уедут, у нас тоже с экономикой возникают вопросы, в частности со стройкой, с системой ЖКХ. Поэтому задача, если [человек] хочет уехать, соответственно, проводить его. И мы сделали специальный облегченный режим продления вот этого патента для того, чтобы сегодня не останавливать эти процессы, и мы с Москвой делаем все, чтобы этого коллапса не было", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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