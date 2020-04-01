Воробьев считает, что жители Подмосковья ответственно относятся к режиму самоизоляции

"Самое главное, люди, граждане наши очень активно включились и, понимая, что это вызывает огромные неудобства, все-таки понимают ответственность", - заявил Воробьев в среду в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Он добавил, что в этом большую роль играют средства массовой информации.

При этом есть и исключения, констатировал глава региона. "У нас буквально сегодня больной коронавирусом пришел в поликлинику на КТ", - рассказал Воробьев о случае, произошедшем в Лобне, где пациент с подтвержденным фактом заражения коронавирусной инфекцией пришел в городскую больницу на процедуры. За такие действия, по словам губернатора, должно следовать наказание.

"Я очень надеюсь, что чем дальше, тем больше мы будем осознавать, что каждый человек должен сидеть дома, потому что он спасает жизни другим, особенно тем, кто на передовой - врачам, ведь они работают сейчас в напряженном режиме. Это важная задача", - заключил губернатор.