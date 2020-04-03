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Пандемия коронавируса нового типа

Шумные работы в домах ограничат в Подмосковье на период самоизоляции

Предполагается, что проведение ремонтных работ, связанных с шумом, будет разрешено только в периоды с 9 до 11 часов и с 17 до 19 часов в рабочие дни, с 10 до 11 часов и с 17 до 19 часов в субботу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на внеочередном заседании в пятницу приняли закон, предусматривающий ограничение на проведение шумных работ в многоквартирных домах в регионе на период самоизоляции.

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"Законопроект предусматривает установление дополнительных ограничений на проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах на периоды повышенной готовности, устанавливаемые правительством Московской области. Предлагается на время указанных периодов разрешить проведение ремонтных работ в многоквартирных домах, связанных с шумом, только в периоды с 9 до 11 часов и с 17 до 19 часов в рабочие дни, с 10 до 11 часов и с 17 до 19 часов в субботу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что проект закона был подготовлен в целях защиты прав граждан, находящихся на самоизоляции в домашних условиях в связи с угрозой распространения коронавируса.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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