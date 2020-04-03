Число лабораторий для тестов на коронавирус в Подмосковье к 15 апреля увеличится до семи

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводятся в Подмосковье в пяти учреждениях, еще две лаборатории будут открыты к 15 апреля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Тестирование на коронавирус проводят в 5 подмосковных учреждениях: Центр гигиены и эпидемиологии в Мытищах, ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Оболенске (г.о. Серпухов), а также в лаборатории в Серпухове, Красногорске и Коломне. К 15 апреля планируется открыть еще 2 - в Королеве и Подольске", - говорится в сообщении.

По данным на 3 апреля, в Подмосковье подтверждены 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число вылечившихся достигло 30 человек.