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Пандемия коронавируса нового типа

Более 12,5 тыс. пенсионеров Подмосковья получили продуктовые наборы на дом

Заявку на предоставление этой услуги можно оставить по телефонам горячей линии управлений социальной защиты

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Волонтеры в Московской области доставили продуктовые наборы на дом более чем 12,5 тыс. пожилым людям региона, в субботу сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Волонтеры помогают пожилым жителям Подмосковья в доставке продуктовых наборов, лекарственных и дезинфицирующих средств. Продуктовые наборы получили на дом уже свыше 12,5 тыс. пожилых граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставить заявку на предоставление набора можно по телефону 8-800-550-50-30 или по телефонам горячей линии управлений социальной защиты.

"У нас 1,6 млн пенсионеров. Мы каждого обзваниваем. Спрашиваем, чем можем помочь: это лекарства, продукты. По крайней мере, тем, кто отказывается, оставляем телефон, потому что эти услуги могут понадобиться позже. Наша задача - быть рядом. Особенно с теми, кто старше 70-80 лет, и одиноко проживающими. Мы делаем для этого все", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

 

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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