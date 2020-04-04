Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Подмосковье увеличилось до 34

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Подмосковье выросло до 34, сообщили в областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

"Еще три человека в Подмосковье выздоровели после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц", - сказали в штабе.

Общее число вылечившихся от заболевания, вызываемого коронавирусом, в Подмосковье составляет 34 человека.

За последние сутки в Московской области выявлено 49 новых случаев заражения. Всего в Московской области на данный момент зафиксировано 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.