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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье превысило 300

За прошедшие сутки в области выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье на данный момент составляет 305. Об этом сообщил в воскресенье оперштаб региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 305 случаев заболевания. За минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди новых заразившихся двое детей, 18 человек - в возрасте от 19 до 39 лет, еще 23 человека - от 40 до 68-ми. Возраст еще двух инфицированных - от 69 до 85 лет. За все время 34 пациента выписаны из областных больниц после выздоровления, трое умерли в результате развившихся осложнений.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. Отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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