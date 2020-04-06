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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье за сутки пять человек выздоровели после коронавируса

Общее число вылечившихся в регионе составляет 39 человек
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Общее количество выздоровевших после коронавируса людей в Подмосковье выросло до 39, за сутки из больниц выписались еще пять человек. Об этом сообщили в понедельник в областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

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"Еще пять человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц", - сказали в штабе. Общее число вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

Всего в Подмосковье зарегистрировано 305 случаев заболевания. Три человека умерли от развившихся осложнений.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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