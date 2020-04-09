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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 14 человек с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

Всего от коронавируса в Московской области вылечились уже 66 человек

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Подмосковье выросло до 66. За последние сутки выписали 14 человек, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"Еще 14 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего от коронавируса в Московской области врачи вылечили уже 66 человек", - говорится в публикации.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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