Еще 14 человек с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Подмосковье выросло до 66. За последние сутки выписали 14 человек, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"Еще 14 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего от коронавируса в Московской области врачи вылечили уже 66 человек", - говорится в публикации.