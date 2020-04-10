МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье выросло до 69, за последние сутки из больниц выписали еще трех человек. Об этом сообщили в областном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по распространению коронавируса.

"Еще три человека выздоровели после коронавируса в Подмосковье", - сказали в штабе.

Все пациенты выписаны после получения отрицательного результата тестирования на коронавирусную инфекцию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба на утро четверга, зафиксирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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