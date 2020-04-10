{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще три человека выздоровели после коронавируса в Подмосковье

Всего в регионе вылечились 69 человек

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье выросло до 69, за последние сутки из больниц выписали еще трех человек. Об этом сообщили в областном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по распространению коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Еще три человека выздоровели после коронавируса в Подмосковье", - сказали в штабе.

Все пациенты выписаны после получения отрицательного результата тестирования на коронавирусную инфекцию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба на утро четверга, зафиксирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (9:19 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 11 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС