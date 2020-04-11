Строительные работы не будут прекращать в Москве на 20 объектах

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству не будут прекращены на 20 объектах на территории Москвы. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"В Москве с 00 часов 12 апреля приостанавливаются работы на всех строительных объектах, выполняемых как по городскому бюджету, так и за счет средств инвесторов. За исключением следующих: строительство объектов метрополитена, где необходимо делать тоннель проходческих комплексов, которые остановить нельзя, в том числе технические работы на станциях метрополитена, а также выполнение ряда работ на объектах железнодорожного транспорта, которые мы ведем в рамках строительства железнодорожной инфраструктуры Москвы. Всего у нас около 20 объектов, где не будут прекращены работы", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что также продолжатся работы на объектах медицинского назначения: в ТиНАО, где возводится инфекционный центр и на территории больницы института Склифасовского.

"На всех остальных объектах будет приостановлено строительство, будут произведены меры по обеспечению безопасности строительной техники, конструкций, и будет выполняться охрана объектов до завершения данного периода", - сказал Бочкарев. По его словам, рабочие, которые были задействованы на объектах строительства, будут оставаться в местах своей дислокации на территории города Москвы. "За ними будет обеспечен медицинский контроль, полностью будет обеспечено питание, и поэтому ближайшую неделю они, скорее, проведут в местах своего проживания на территории города Москвы. Зарплату они получать в этот период будут", - сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что в Москве с 13 по 19 апреля будет разрешено строительство только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняли и в Подмосковье.

В Подмосковье не будет остановлено строительство объектов в рамках национальных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы строительного комплекса региона. "В соответствии с постановлением губернатора в Московской области с 13 по 19 апреля будут разрешены строительные работы только для объектов медицинского назначения, а также строительные работы, реконструкция, капитальный ремонт объектов в целях реализации национальных проектов", - говорится в сообщении. В министерстве также добавили, что сейчас область прорабатывает вопрос об организации работ на объектах бюджетного строительства с учетом постановления губернатора области.