Четыре котельные введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца полугодия

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сроки сдачи объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) не изменились, четыре котельные введут в эксплуатацию до конца полугодия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

"Сроки сдачи объектов ТЭК, планируемые к вводу в эксплуатацию к концу полугодия, не изменились. Во втором квартале 2020 года сдадут как минимум четыре котельных в двух городских округах Подмосковья. Это повысит надежность и качество горячего водоснабжения и теплоснабжения более чем для 180 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до 1 июня 2020 года планируется ввести в эксплуатацию два объекта в городском округе Зарайск: котельная в деревне Козловка, проектная мощность 0,5 Гкал/ ч, население - 157 человек; котельная в деревне Новоселки, проектная мощность 0,5 Гкал/ч, население - 150 человек.

Кроме того, к лету также планируется запустить два объекта в Рузском городском округе: котельная в деревне Лужки, проектной мощностью 0,3 Гкал/ч, население - 115 человек; котельная в деревне Лихачево, проектная мощность 0,3 Гкал/ч, население - 65 человек.

"Контроль над соблюдением графиков строительства и реконструкции котельных нацелен в первую очередь на обеспечение бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей региона. А также имеет большое значение в подготовке к осенне-зимнему периоду", - приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.