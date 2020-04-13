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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус за последние сутки выявлен у 27 детей в Подмосковье

Всего за сутки в регионе выявлено 495 случаев заболевания

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Почти 500 случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Подмосковье, большинство заразившихся моложе 45 лет, среди них 27 детей. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

"В Подмосковье за сутки выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом. Из них: 204 человека - от 18 до 44 лет, 181 человек - от 45 до 64 лет, 83 человека - от 65 до 99 лет, 27 детей", - сообщили в штабе.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 19 человек. Выписаны после выздоровления 75 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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