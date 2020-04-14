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Пандемия коронавируса нового типа

Около 50 тыс. продуктовых и медицинских наборов раздали волонтеры в Подмосковье

В регионе более 1,5 тыс. волонтеров помогают жителям в период пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. наборов с продуктами, лекарствами и медицинскими изделиями раздали волонтеры жителям Московской области в период режима всеобщей самоизоляции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Около 50 тыс. продуктовых и медицинских наборов от губернатора раздали волонтеры жителям Подмосковья. По поручению Андрея Воробьева в период действия режима самоизоляции в регионе организованы добровольческие отряды, которые помогают тем, кто особенно нуждается в помощи. Прежде всего, адресная социальная поддержка оказывается людям старшего возраста и многодетным семьям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о потребности в продуктовом наборе и лекарствах можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 550-50-30. "Многодетные семьи могут также сделать запрос на региональном портале uslugi.mosreg.ru", - добавили в сообщении.

По данным пресс-службы, в Подмосковье более 1,5 тыс. волонтеров помогают жителям в период пандемии. Вместе с работниками социальных служб они ежедневно обзванивают порядка 100 тыс. человек, составляют перечень необходимых услуг. Так, уже опрошено свыше 1,3 млн жителей региона.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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