Более 90 прилетевших из Антальи жителей Москвы и Подмосковья доставили домой из аэропорта

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области обеспечили перевозку до дома более 90 пассажиров, прилетевших в аэропорт Шереметьево из турецкой Антальи. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Правительство Московской области обеспечило перевозку до дома из аэропорта Шереметьево 91 пассажира, прилетевших 14 апреля рейсом из Антальи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в перевозке задействовали 12 автобусов. Из аэропорта для соблюдения двухнедельного карантина доставили до дома 46 москвичей и 45 жителей Подмосковья.

В пресс-службе напомнили, что Минтранс региона осуществляет перевозку до места жительства всех жителей столичного региона, прибывающих в аэропорт Шереметьево из зарубежных стран. Граждан соседних регионов также довозят до дома или мест обсервации.