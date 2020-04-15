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Пандемия коронавируса нового типа

Около 18% людей с коронавирусом в Подмосковье проживают в Одинцове, Люберцах и Мытищах

Всего в регионе зафиксировано более 2,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось в Московской области на 272 и достигло 2587. Почти 18% всех выявленных случаев заражения в Подмосковье приходится на жителей Одинцова, Мытищ, Люберец, сообщили в среду в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"272 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2 587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 26 человек. Выздоровели и выписались 89 человек", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, в Люберцах зафиксировано 167 случаев заражения инфекцией, в Мытищах - 145, в Одинцове - 139. Также 135 пациентов с коронавирусом наблюдается в Красногорске, 133 - в Химках.

В Ленинском городском округе заражены 86 человек, в Подольске - 77, в Пушкинском округе - 75, в Королеве - 71.

Всего, по данным штаба, случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены в 59 из 64 городских округов Московской области.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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