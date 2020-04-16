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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье выявили более 240 нарушителей самоизоляции

Рейды провели в Химках, Реутове, Видном и других городах области

ТАСС, 16 апреля. Свыше 240 граждан и 38 юридических лиц привлекут к административной ответственности в Московской области за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей выявили в четверг в ходе патрулирования общественных мест в ряде округов Подмосковья, сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

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"В течение одного дня патрулирования общественных пространств, выявлено 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции и 38 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности", - приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.

В пресс-службе добавили, что самые масштабные рейды проведены в общественных местах в Химках, Реутове, Балашихе. Также рейды прошли в Видном, Котельниках, Дзержинском и Волоколамске.

"Во избежание распространения коронавируса до 30.04.2020 года на территории Московской области введен режим самоизоляции граждан, приостановлена деятельность предприятий и организаций. Сотрудники Госадмтехнадзора и полиции проводят совместные рейды по пресечению попыток нарушения правил особого режима, который введен в регионе", - добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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