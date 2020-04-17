Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выявлено в Одинцове

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Московской области за последние сутки увеличилось на 472 и достигло 3 526. Наибольшее число из них проживают в Одинцовском округе, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Подмосковье за сутки выявлено 472 случая заражения коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3 526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 126 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в Одинцове зафиксировано 242 случая заражения, в Люберцах - 184, в Мытищах - 182, в Красногорске - 173. В Химках диагноз подтвердился у 147 человек, в Ленинском округе - 133, в Пушкинском - 102.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтвердилась у 97 жителей Подольска и 96 жителей Королева. В Балашихе зафиксирован 91 случай, в Долгопрудном - 74, Дмитрове - 73, Лобне - 72.

По одному случаю заражения инфекцией наблюдается в Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине, Черноголовке. Всего по данным штаба случаи заражения зафиксированы в 61 из 64 муниципалитетов региона.

"Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрирован 871 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 466 человек из Москвы", - отметили в штабе.