Власти Подмосковья готовы открыть стройки при первой же возможности

По его словам, в прошлом году в Подмосковье построили 8 млн кв. м недвижимости. В строительной отрасли работает 300 тыс. человек одновременно. В настоящее время в регионе строят 1,5 тыс. домов.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти призвали девелоперские компании в Подмосковье быть готовыми к возобновлению строительных работ. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Instagram .

"Наша цель - разработать единый, удобный, безопасный регламент. Введем его в начале следующей недели. С одной стороны, нужно - не подвергать риску людей. С другой - сделать так, чтобы стройка продолжалась. При первой возможности мы откроем стройку. Девелоперские компании должны быть к этому готовы", - сказал Воробьев.

Кроме того, он напомнил, что ставка на ипотеку будет снижена. Всего в Московской области в ипотеку покупается шесть из 10 квартир в новостройках. Кроме того, сохранятся льготные программы, которыми также можно воспользоваться при приобретении квартиры. Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека - минус 3% к базовой ставке для тех, у кого в этом году родился первенец.

"Отдельная программа по обманутым дольщикам. Там тоже приняты очень важные решения о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков. Это позволит нам завершить долгострой в том графике, который был запланирован", - добавил губернатор.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.